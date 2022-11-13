В одному із сіл з'явився свій "смотрящий", який хизується світлиною з Кадировим.

У село Плодородне під Мелітополем зайшли підрозділи "кадировців". Тік-токери Рамзана Кадирова активно розвішують свої прапори, а російські військові шукають робсилу.

Як повідомили місцеві жителі, насамперед "кадировці" почали завішувати сільські будинки та будівлі прапорами із зображенням свого бородатого "вождя", пише "Ріа-Мелітополь". Крім того, у селі багато росіян та бурятів - вони займають порожні будинки.

"На кожному перехресті у Плодородному виставлено блок-пост, де рашисти вперто окопуються. У селищі з'явився і свій "смотрящий" - чеченець на ім'я Бено. Цей дін-дон, хвалить усім спільним фото з Кадировим і пропонує послуги із захисту", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Мелітополі

Мелітополь з 26 лютого поточного року знаходиться під контролем окупантів. З міста виїхали понад половина мешканців.

Місто захоплене, але не підкорене супротивником. У Мелітополі та неподалік міста працюють українські партизани, там не раз лунали вибухи. Зокрема, 3 листопада стало відомо, що унаслідок вибухів було зруйновано частину заводу, де був основний штаб загарбників.

8 листопада Іван Федоров поділився, що у селі Вознесенка Мелітопольського району українські партизани підірвали місце базування супротивників.

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