Разом з тим гауляйтер Стремоусов спакував валізи та запевняє, що "паніки немає" і все "під контролем".

У тимчасово окупованому Херсоні з будівлі облдержадміністрації зник російський прапор.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський опублікував свіже фото, зроблене 3 листопада, на якому видно, що російського триколора на будівлі немає.

"Херсонська обласна державна адміністрація. Фото зроблене сьогодні. Таємниче зникнення самі розумієте чого…Херсон був, є і буде тільки українським. І якщо не ми, так самі знімете свої ганчірки", – написав він.

Відео дня

Також у соцмережах повідомляють, що в Херсоні немає кількох російських блокпостів, зокрема на Острові, який став одним із перших встановлених на початку окупації. До чого готуються загарбники невідомо, однак місто очищується від триколорів. Зняли їх і з частини навчальних закладів, – повідомляють місцеві.

"Браво!", - вигукують жителі тимчасово окупованого Херсона на відсутність на одному з блокпостів російських військових.

Херсонський колаборант Кирило Стремоусов, який співпрацює з російською окупаційною владою в місті, записав відеозвернення. Як і раніше, гауляйтер запевнив, що "все йде за планом", і "ніякої паніки немає". При цьому сам ролик він записував з автомобіля, де на задньому фоні можна бачити безліч речей - сам тікає з міста, а людей "заспокоює".

"У місті все гаразд, на лінії фронту поки що без змін. Все під повним контролем. Далі щодо евакуації - я ще раз рекомендую всім жителям перейти на лівий берег. Поки тримаємося, все під контролем", - каже він.

Згодом Стремоусов з новим відеозверненням виникнув на вулицях тимчасово окупованого міста і наголосив, що "ситуація не проста", та знову закликав людей евакуюватися.

Війна в Україні: ситуація в Херсоні

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена у захопленому Скадовську.

Разом з тим окупанти силоміць виселяють громадян, які проживають вздовж Дніпра у Херсонській області.

Також окупаційна влада Херсонської області оголосила про розширення "зони евакуації" на 15 кілометрів углиб області.

Вас також можуть зацікавити новини: