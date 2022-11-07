Ворожих ударів зазнали райони 30 населених пунктів.

За минулу добу російські окупанти завдали 4 ракетних та 24 авіаційних удари по території України, ворожих ударів зазнали райони 30 населених пунктів.

Противник також здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 листопада.

"Ворожих ударів зазнали райони 30 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей", - йдеться в повідомленні.

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Тим часом на Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. На Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому і Південнобузькому напрямках ворог здійснював обстріли з різних видів зброї, зокрема: мінометів, ствольної та реактивної артилерії, танків.

Окрім того окупанти задіяли ударні БпЛА, а також продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи безпілотники, здійснивши, зокрема, понад 20 вильотів.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Режим Лукашенка у Білорусі дозволив російським окупантам атакувати нашу державу зі своєї території.

За 8,5 місяців великої війни захисники України звільнили низку регіонів від російських окупантів, продовжують утримувати свої позиії й деокуповувати нашу територію. Зокрема, у серпні ЗСУ оголосили про початок контрнаступу на півдні та вже звільнили понад 2400 квадратних кілометрів.

За останніми даними оперативного командування "Південь", минулої доби українські військові знищили 14 окупантів, ворожий пункт управління безпілотниками та три склади з боєприпасами.

У вечірньому зведенні 6 листопада Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські окупаційні війська продовжують наступальні дії по трьох напрямках на території України. Також окупаційні війська продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Тим часом, станом на ранок 6 листопада загальна кількість ліквідованих російських окупантів на території України досягла позначки в 75930 осіб.

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