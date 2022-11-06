Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, а також завдав ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях українців у 5 областях.

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії по трьох напрямках на території України.

У повідомленні Генерального штабу ЗСУ щодо оперативної ситуації з російським вторгненням зазначається, що йдеться зокрема про Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський напрямки.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - йдеться у повідомленні.

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Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Також окупаційні війська продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

"Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 3 авіаційних удари, здійснив понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони 7 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей", - інформує Генштаб.

Крім того зазначається, що Білорусь й надалі приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Зберігається загроза завдання противником ударів та залучення ударних БпЛА з території та повітряного простору Білорусі.

Війна в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці серпня розпочали контрнаступ і вже просунулися вперед і на Донбасі, і в Херсонській області, і звільнили майже всю Харківську область.

За останніми даними, на нашій землі ліквідовано близько 75 тис. 930 загарбників.

5 листопада у Генштабі ЗСУ заявили, що супротивник вів наступальні дії на Авдіївському, Новопавлівському та Бахмутському напрямках.

Тоді ж стало відомо, що ворог атакував захисників України в районах низки населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. Попри старання окупантів атаки було відбито.

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