Захисники України відбили ворожі атаки, зазначили у Генштабі нашої армії.

Упродовж минулої доби окупанти атакували підрозділи Сил оборони України у Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

Ворожа атака була біля села Зибине Харківської області та в районі селища міського типу Білогорівка Луганської, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

За його даними, супротивник також атакував захисників нашої держави біля села Щербаки Запорізької області та в районах населених пунктів Опитне, Андріївка, Берестове, Бахмутське, Майорськ, Мар’їнка, Озарянівка, Макіївка, Павлівка, Ямполівка і Яковлівка Донецької області.

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У Генштабі підкреслили, що українські воїни відбили ворожі атаки.

"Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - зазначається у повідомленні.

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5 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивник вів наступальні дії на Авдіївському, Новопавлівському та Бахмутському напрямках.

Також у Генштабі повідомили, що ворог атакував захисників України в районах низки населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. Ворожі атаки було відбито.

Варто зазначити, що ЗСУ ще наприкінці серпня розпочали контрнаступ і вже просунулися вперед і на Донбасі, і в Херсонській області, і звільнили майже всю Харківську область.

Станом на 5 листопада на нашій землі ліквідовано близько 75 тис. 440 загарбників.

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