Головнокомандувач наголосив, що, попри значні втрати, росіяни продовжують їхати на фронт зі свідомим бажанням вбивати українців.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вчергове наголосив на тому, що українці мають воювати "до останньої краплі крові", адже якщо зараз не знищать ворога, то будуть знищені самі.

В інтерв’ю українському журналісту Дмитру Комарову в рамках проекту "Рік. За кадром. Генерал", Залужний наголосив, що для нього та кадрових українських військових війна з Росією розпочалася ще у 2014 році, а у лютому 2022 року просто змінила свої масштаби.

За його словами, з лютого значно збільшилася кількість роботи, рівень відповідальності та напруженості.

"Але ми це робили 8 років, ми морально були готові, щоб ворога вбивати, а не чекати, що він заспокоїться і залишить нас в спокої. Ці 8 років загартували нас і навчили воювати, чого росіяни не очікували", - сказав генерал.

Він підкреслив, що українські військові протягом 8 років готувалися і морально, і фізично та втратили "дуже багато людей".

На думку головнокомандувача, Росія комплексно готувалася до повномасштабного вторгнення, здійснюючи підготовку усіх сфер діяльності своїх збройних сил. Він впевнений, що ця операція планувалася досить детально.

"Стратегічна ціль Росії, на мою думку, полягала у тому, щоб знищити українську державність як таку. Мабуть вони розраховували на те, що зайдуть організованими колонами, люди зустрінуть їх з хлібом-сіллю і на цьому українська державність закінчиться", - припускає Залужний.

Головнокомандувач вчергове зауважив, що росіяни не очікували спротиву.

"Тому станом на сьогодні вони свідомо з РФ їдуть сюди, щоб свідомо вбивати саме українців, саме вбивати. І сутність цієї війни полягає у тому, що якщо зараз ми не вб’ємо цього ворога, то будемо знищені ми. Бо вони прийшли свідомо, хоч і несуть зараз шалені втрати, в тому числі на Донецькому оперативному напрямку, в районі Бахмута, але все одно йдуть вбивати українців", - наголосив він.

Залужний також прокоментував свою цитату про те, що Україна воюватиме "до останньої краплі крові", зауваживши, що іншого виходу українці не мають.

Війна в Україні - контрнаступ

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що ЗСУ можуть завершити війну вже до початку зими за умови вдалого контрнаступу. Він також припускає, що контрнаступів може бути декілька, адже мета ЗСУ - звільнити всі території України, що потребуватиме більше часу та кількох спецоперацій.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав не розглядати контрнаступ ЗСУ як велику вирішальну битву. За його словами, це буде ряд заходів, спрямованих на обнулення залишків морально-вольового духу громадян РФ. Про те, що контрнаступ, до якого зараз готуються ЗСУ, може бути не останнім, заявляв і голова МЗС Дмитро Кулеба.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні з Україною близько 197,7 тисяч своїх військових та десятки тисяч одиниць військової техніки.

Попри чисельні втрати, російське керівництво не відмовляється від своїх загарбницьких планів та продовжує скеровувати до України тисячі мобілізованих росіян, яких командувач кидають на "м'ясні штурми".

У перехоплених українськими спецслужбами розмовах російські військові скаржаться на паніку, страх, жахливе ставлення командирів та незадовільні умови служби. Зокрема, в одному із опублікованих українським ГУР перехоплень, окупант жаліється дружині про те, що їх відправляють у відпустку лише за велику суму грошей та по одній людині.

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