Становище росіян на полі бою залишається непростим.

США можуть завдати превентивного удару по залученим до ядерної атаки військам Росії, якщо з'являться переконливі докази про наміри Кремля вдарити по Україні.

Про це в ефірі FREEDOM розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Засоби застосування ядерної зброї вже є на полі бою. Той же "Іскандер", "Точка-У".. Про артилерійські системи говорити не будемо, бо з'явилася інформація, що нібито у 2000 році були списані всі боєприпаси до артилерії з ядерним зарядом. Хоча вірити Росії не можна", - пояснив Жданов.

Експерт зазначив, що США дали зрозуміти, що як тільки почнуться розмови про застосування ядерного озброєння, вони завдадуть превентивного удару конвенційною зброєю щодо знищення цих засобів доставки, або транспорту (конвою), якщо такий буде формуватися.

Разом з тим ситуація на полі бою для росіян теж непроста.

"У Кремінній вони виводять основні сили... Вони виводять або для того, щоб сформувати черговий рубіж оборони, або просто відводять, щоб врятувати і щось залишити. Тому що сьогодні резервів немає, заткнути дірки ніким. 2-3 тисячі мобілізованих не врятують ситуацію", - додав Жданов.

Загроза ядерного удару Росії - що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. В цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю у разі посягання на свою територію.

Проте результатів псевдореферендумів світ не визнає, а США й союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати загарбані Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж радше свідчить про непросте становище, у якому опинилась армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці допускають, що одного дня РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін до цього вдасться.

Всього, на думку Інституту вивчення війни, існує тільки два варіанти застосування ядерної зброї: вздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Проте жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ у нинішньому стані просто нездатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

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