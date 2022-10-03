США з самого початку вторгнення 24 лютого розробляли плани реагування на непередбачені обставини.

США обмірковують, як реагувати на низку потенційних сценаріїв есклації російсько-української війни, включаючи сценарій, згідно з яким росіяни можуть застосувати тактичну ядерну зброю в Україні.

Про це CNN повідомили три джерела, ознайомлені з останніми розвідданими.

США з самого початку вторгнення 24 лютого розробляли плани реагування на непередбачені обставини, в тому числі на можливість того, що Путін може піти на "ядерну демонстрацію".

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Розглядаються варіанти удару по Запорізькій АЕС або підрив ядерного снаряда на великій висоті або далеко від населених пунктів.

Офіційні особи попереджають, що США не виявили підготовки до завдання ядерного удару.

Загроза ядерного удару Росії - що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. В цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю у разі посягання на свою територію.

Проте результатів псевдореферендумів світ не визнає, а США й союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати загарбані Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж радше свідчить про непросте становище, у якому опинилась армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці допускають, що одного дня РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін до цього вдасться.

Всього, на думку Інституту вивчення війни, існує тільки два варіанти застосування ядерної зброї: вздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Проте жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ у нинішньому стані просто нездатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

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