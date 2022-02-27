Пожежа на нафтобазі сталася через потрапляння російської ракети.

Україна готує позов до Міжнародного суду ООН для повної компенсації шкоди, нанесеної довкіллю в результаті нападу Росії.

Про це повідомив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"За попередніми оцінками, безпрецедентні екологічні збитки від пожежі на нафтобазі у с.Крячки Васильківської громади Київської області складають вісімсот десять мільярдів гривень",- написав він у Facebook.

Над точними розрахунками зараз працюють фахівці Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України та Державна екологічна інспекція України.

На думку Стрільця, сума лише збільшуватиметься.

"Хочу заспокоїти українців, що наразі екологічна ситуація контрольована, вашому життю та здоров’ю нічого не загрожує", - додав він.

Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки міністра захисту навколишнє середовище та природних ресурсів Руслан Стрілець розповів про наслідки ракетних ударів по екологічно небезпечним об'єктам.