Очільник уряду Польщі наголосив, що польські фахівці будуть ремонтувати військову техніку й на цьому заробляти, тому для усіх ця співпраця буде доцільною.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький обговорили створення спеціального хабу для ремонту української військової техніки та навчання військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Моравецький заявив у Києві під час спільного брифінгу із президентами Латвії та України.

"Ми також розмовляли сьогодні про створення спеціального хабу для ремонту військової техніки, навчання із німецькими, нідерландськими та українськими партнерами. Будемо організовувати такий хаб, де польські фахівці будуть також ремонтувати військову техніку, на цьому заробляти, щоб для усіх ця співпраця була доцільною", - сказав прем'єр. Відео дня

За його словами, вони із Зеленським також обговорили співпрацю у економічній площині.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже 51 900 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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