Тим часом у Чорному морі корабельне угруповання ворога нараховує 9 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму.

ЗСУ на півдні знищили 43 окупанта, шість танків, два склади боєприпасів та ворожий безпілотник.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони, протягом дня відпрацьовано понад 440 вогневих завдань. Уточнені втрати ворога склали: 43 рашисти, 6 танків, 9 одиниць авто-бронетехніки, 2 гаубиці 152 калібру, командно-штабну машину та ворожий безпілотник-розвідник. Знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом, у Чорному морі корабельне угруповання ворога нараховує 9 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Серед них 2 ворожих великих десантних кораблі, 2 носія крилатих ракет з сумарним залпом – 12 "Калібрів".

Ситуація на фронті: що відомо

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. Станом на 9 жовтня захисники звільнили понад 1 170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.

Тим часом окупаційна влада Херсона заявляє про "евакуацію" на лівий берег Дніпра нібито у зв’язку з активними бойовими діями поряд. За різними оцінками в окупованому місті перебуває до 25 тисяч російських військових, і, як стверджувала голова Херсонської міської ВА Галина Лугова, вони налякані й психологічно зруйновані.

В Луганській області окупанти продовжують обстрілювати визволені населені пункти, за словами голови ОВА Гайдая, "перетворюючи їх на попіл".

Туди стягуються свіжомобілізовані росіяни, ув’язнені, приїхало багато техніки та ППО. Протягом доби ЗСУ відбили атаку ворога на Білогорівку.

Своєю чергою, керівник ГУР Кирило Буданов пообіцяв значне просування Збройних сил України вперед до кінця 2022 року. Наразі найважчі бої точаться в районі міст Бахмут та Соледар на Донбасі.

З початку вторгнення ЗСУ знищили вже 66 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. Зокрема, силами ППО збито 5 ракет, ворожий штурмовик; знищені кілька складів з БК росіян.

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