Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.09 орієнтовно склали 53850 осіб.
Про це йдеться в щоденному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Зазначається, що 200 осіб було ліквідовано впродовж останньої доби.
"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках", – сповістили в Генштабі.
Крім цього, ворог втратив:
- танків ‒ 2193 (+13) одиниці;
- бойових броньованих машин ‒ 4682 (+17);
- артилерійських систем – 1295 (+5);
- РСЗВ – 311;
- засобів ППО ‒ 167;
- літаків – 250 (+4);
- гелікоптерів – 215;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908;
- крилатих ракет ‒ 233;
- кораблів / катерів ‒ 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21);
- спеціальної техніки ‒ 120.
.Нагадаємо, на півдні та в Харківській області триває контрнаступ ЗСУ. Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл.
Станом на вечір 14 вересня відомо, Сили оборони України вже звільнили у Харківській області близько 8500 квадратних кілометрів території. Зокрема, в області вже звільнено близько 388 населених пунктів.
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