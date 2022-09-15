Ще 200 російських окупантів не повернуться додому живими / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.09 орієнтовно склали 53850 осіб.

Про це йдеться в щоденному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначається, що 200 осіб було ліквідовано впродовж останньої доби.

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"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках", – сповістили в Генштабі.

Крім цього, ворог втратив: 

  • танків ‒ 2193 (+13) одиниці;
  • бойових броньованих машин ‒ 4682 (+17);
  • артилерійських систем – 1295 (+5);
  • РСЗВ – 311;
  • засобів ППО ‒ 167;
  • літаків – 250 (+4);
  • гелікоптерів – 215;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908;
  • крилатих ракет ‒ 233;
  • кораблів / катерів ‒ 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21);
  • спеціальної техніки ‒ 120.
Ще 200 російських окупантів не повернуться додому живими / інфографіка УНІАН

.Нагадаємо, на півдні та в Харківській області триває контрнаступ ЗСУ. Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 

Станом на вечір 14 вересня відомо, Сили оборони України вже звільнили у Харківській області близько 8500 квадратних кілометрів території. Зокрема, в області вже звільнено близько 388 населених пунктів.

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