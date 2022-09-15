Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.09 орієнтовно склали 53850 осіб.

Про це йдеться в щоденному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначається, що 200 осіб було ліквідовано впродовж останньої доби.

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"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках", – сповістили в Генштабі.

Крім цього, ворог втратив:

танків ‒ 2193 (+13) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 4682 (+17);

артилерійських систем – 1295 (+5);

РСЗВ – 311;

засобів ППО ‒ 167;

літаків – 250 (+4);

гелікоптерів – 215;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908;

крилатих ракет ‒ 233;

кораблів / катерів ‒ 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21);

спеціальної техніки ‒ 120.

.Нагадаємо, на півдні та в Харківській області триває контрнаступ ЗСУ. Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл.

Станом на вечір 14 вересня відомо, Сили оборони України вже звільнили у Харківській області близько 8500 квадратних кілометрів території. Зокрема, в області вже звільнено близько 388 населених пунктів.

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