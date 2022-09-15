Українські військові знищили також чотири літаки ворога.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ураження шести районів зосередження живої сили російських окупантів, двох взводних опорних пунктів та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України здійснила 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.

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"Підтверджено ураження шести районів зосередження живої сили противника, двох взводних опорних пунктів та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили чотири літаки окупантів: три Су-25 та один Су-24М.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що сили оборони України продовжують успішно відбивати атаки російських окупантів, зокрема в районах Спірного, Соледару та Зайцевого. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій українських військ на окремих напрямках.

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