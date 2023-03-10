Сили оборони України продовжили сьогодні завдавати ударів по місцях зосередження сил ворога.

У Бердянську місцеві медичні заклади переповнені пораненими російськими окупантами, у тому числі задіяні гінекологічні відділення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Противник продовжує зазнавати втрат. В місті Бердянськ Запорізької області в результаті вогневого ураження підрозділів ворога місцеві медичні заклади переповнені пораненими російськими окупантами. Зокрема, з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян. У хірургічному та ЛОР відділеннях розмістили 80 важкопоранених загарбників", - інформує Генштаб.

При цьому зазначається, що Сили оборони України продовжили сьогодні завдавати ударів по місцях зосередження сил ворога.

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Так, українська авіація за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та один удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження особового складу ворога.

Втрати Росії в Україні – актуальні дані

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 156 990 окупантів - +870 за добу.

Напередодні СБУ вполювала ЗРК противника - "Тор" та С-300. Під час зустрічі з дроном техніка ворога яскраво запалала. А ось бійці 2-го мотострілецького батальйону 93-ї бригади показали кадри знищення групи "вагнерівців" на Бахмутському напрямку – окупанти підірвалися на мінах.

Під удар знову потрапили позиції ворога на Кінбурнській косі.

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Ворог не припиняє спроб штурмувати Бахмут коштом усієї живої сили й техніки, що наразі має.

Разом з тим, українські війська відбивають найбільші атаки на півночі міста, зауважив військовий оглядач Олександр Коваленко.

Також бої не затихають на Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

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