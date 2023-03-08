З початку повномасштабної війни знищено вже 155 530 окупантів.

Бійці 2-го мотострілецького батальйону 93-ї бригади показали пряме влучання міни по групі "вагнерівців" на Бахмутському напрямку.

На відео, знятому захисниками з дрону, видно, як група з шести окупантів рухалась вздовж лісопосадки, але вже на півшляху прогримів вибух - кілька окупантів з колони "злетіли в небо".

Решта загарбників розбіглась, не зважаючи на поранених і ліквідованих.

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Втрати Росії у війні з Україною – актуальні дані

Бахмут залишається найгарячішою ділянкою всього східного фронту. Саме на цьому напрямку РФ вже "стерла" у боях до 30 тисяч військових, зокрема найманців "Вагнера".

Місто загарбники штурмують безрезультатно вже кілька місяців, протягом останніх тижнів Кремль посилив цю ділянку кадровими військами.

Бахмут вже оточено з трьох боків, проте, як переконують на Заході, у ЗСУ є ще місяць на виведення сил і засобів. Понад те, у захисників досі є шляхи постачання боєприпасами і технікою.

Війна новини – що відбувається на фронті

8 березня ЗС РФ робили повторні спроби прориву на Лиманському і Куп’янському напрямках, проте безуспішно. Провалом закінчився наступ росіян й на Авдіївському й Шахтарському напрямках.

Разом з тим ворог не припиняє штурм самого Бахмута, не рахуючись з власними втратами.

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