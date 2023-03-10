За добу на Бахмутському напрямку було ліквідовано 191 окупанта, ще 319 - поранено.

За добу на Бахмутському напрямку фронту російські загарбники здійснили 188 обстрілів ствольною та реактивною артилерією, відбулось 57 боєзіткнень.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

"Противник намагається надалі проводити наступальні дії на Куп’янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках, Бахмут - головне місце його удару. Тільки за цю добу в районі Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, самого Бахмута, Іванівського він намагався проводити штурмові дії, здійснив 188 обстрілів ствольною та реактивною артилерією, 57 боєзіткнень відбулося на цьому напрямку", - сказав він.

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За його словами, в районі Бахмута відбулося 20 обстрілів і 23 боєзіткнення. Ворог втратив 191 військовослужбовця вбитим, 319 пораненими тільки на Бахмутському напрямку.

"Також на Куп'янсько-Лиманському напрямку відбулося 347 обстрілів, цей напрямок - "рекордсмен" із використання ворогом артилерійських та реактивних систем залпового вогню, відбулося п'ять авіазіткнень, 35 ворогів вбито, 55 поранено. Також ми там спостерігаємо протягом декількох тижнів намагання використовувати бронетехніку, яка щодоби знищується, і ця доба не стала винятком: підбито два танки Т-72 і два БМП-2", - повідомив Череватий.

Він зазначив, що утримувати оборону Бахмута дуже важливо з кількох причин, одна з яких психологічна.

"Тут декілька аспектів, починаючи з військового: там знекровлюється противник, вибиваються його кращі підрозділи. І також морального, адже так звана "друга армія світу" не може взяти районний центр, це дуже потужний інформаційно-психологічний фактор впливу на їхніх командирів і військовослужбовців, які розуміють, що ними просто бездарно командують", - сказав Череватий.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Сергій Череватий зазначив, що заяви НАТО про можливе захоплення росіянами Бахмута найближчими днями свідчать про недостатнє розуміння ситуації. Це пов'язано з тим, що в НАТО більш звикли до стабілізаційних та миротворчих місій.

За словами експертів, російські війська не мають сил, щоб оточити ЗСУ у Бахмуті. Для цього окупантам знадобляться ще не менш як 30 БТГ. Однак усі ресурси зосереджені на штурмах міста - переважно північної частини.

Тим часом у Генштабі зазначили, що російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках та не полишають спроб оточити місто Бахмут. За минулу добу наші воїни відбили 102 атаки російських окупантів уздовж лінії фронту.

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