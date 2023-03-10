Водночас загострюється і конфлікт між ватажком "Вагнера" та військовим керівництвом РФ.

Збройні сили України уважно стежать за "тертям" між ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та військовим керівництвом РФ.

Як повідомив речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, аналіз отриманих даних свідчить про те, що "безславна історія" найманців "Вагнера" під Бахмутом закінчується.

"Ми спостерігаємо за радіоперехопленнями і за зверненнями Пригожина в ефірі. Що в нього є тертя і конфлікт з командуванням "операцією"... з Герасимовим. Сам Пригожин, а також його терористи ображали військове керівництво країни-агресора, в тому числі Герасимова. Природньо, що у них є якісь тертя і небажання допомагати йому, і навпаки, у Пригожина є бажання зберегти свою військово-політичну суб'єктність, стати вагомою фігурою, яка впливає на прийняття процесів у РФ, проте (перешкоджають – УНІАН) доблесть і майстерність ЗСУ, які фактично знищили угрупування "Вагнера". Воно суттєво зазнало втрат і, можна сказати, більша частина його полягла на бахмутських полях. Зрозуміло, що ці процеси ведуть до того, що їхня безславна історія в середній перспективі закінчиться", - сказав Череватий.

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За його словами, Бахмут залишається головною ціллю окупантів. З початку доби на Бахмутському напрямку ворог намагався проводити штурмові дії, здійснив 188 обстрілів ствольною та реактивною артилерією. На цьому напрямку відбулося 57 боєзіткнень. Ворог втратив 191 військовослужбовця вбитими та 319 пораненими.

"Вагнер" атакує Бахмут

"Вагнер" йшов на лобові штурми в Бахмуті, намагаючись захопити місто-фортецю, але ця тактика призвела до величезних втрат і мінімальних успіхів. Станом на зараз знищено практично усіх зеків-"вагнерівців". Пригожин відправив у бій професійні бойовиків. Цю інформацію в кінці лютого підтвердив командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Як повідомили в Міноборони, через знищення цілих підрозділів "Вагнера" Росія змушена проводити ротацію найманців під Бахмутом. Полонені бойовики розповідали, що в ПВК працювала практика "обнулення". За відмову йти в наступ або певні проступки страчували. Але на тлі втрат від цієї практики відмовилися.

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