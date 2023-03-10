Українським героям на полі бою вдалося ліквідувати 7 ворожих танків, 9 безпілотників, 2 засоби ППО та 3 РСЗВ.

Захисники України за минулу добу відзначилися "якісною" роботою по знищенню росіян, які продовжують вести кровопролитну війну на українських територіях. Раніше стало відомо, що у Рубіжному окупанти використовують українців як "живий щит".

За даними Генштабу, станом на ранок 10 березня ЗСУ "відмінусували" ще 870 російських загарбників. Також вдалося ліквідувати 7 ворожих танків, 9 безпілотників, 2 засоби ППО та 3 РСЗВ.

Загальні втрати росіян на полі бою орієнтовно склали:

Відео дня

особового складу - близько 156990 (+870 за минулу добу);

танків ‒ 3448 (+7);

бойових броньованих машин ‒ 6742 (+6);

артилерійських систем – 2475 (+10);

РСЗВ – 491 (+3);

засоби ППО ‒ 256 (+2);

літаків – 304 (+1);

гелікоптерів – 289 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2107 (+9);

крилаті ракети ‒ 907 (+34);

кораблі /катери ‒ 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5337 (+6);

спеціальна техніка ‒ 240 (+3);

Успіхи ЗСУ на фронті - останні новини

Нагадаємо, що за останню добу захисники України дали відсіч 102 атакам ворожої армії, яка продовжує посилювати свій тиск на східній лінії фронту з метою окупації української "фортеці" Бахмут.

Зі свого боку ЗСУ суттєво прорідили сили РФ на різних ділянках фронту. Всього за добу вдалося завдати 13 авіаударів по позиціях окупантів. Окрім цього, вдалося знищити 3 склади з боєприпасами, 2 засоби ППО.

Напередодні українські війська здійснили 7 ударів. Також 9 березня ЗСУ відзначилися "якісною" роботою по окупантах - вдалося ліквідувати 1060 російських вбивць.

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