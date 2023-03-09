На лівобережжі Херсонщини знищено танк і автобронетехніку.

Українські захисники знищили на Кінбурнській косі (Миколаївська обл.) артилерійську установку російських окупантів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь". "За результатами виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами знищено самохідну артустановку "Мста-С" на Кінбурнській косі, безпілотник типу "Орлан-10", танк і автобронетехніку - на лівобережжі Херсонщини. Демілітарізовано 11 рашистів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за минулу добу ворог, продовжуючи обстрілювати правобережжя, здійснив близько 90 атак на мирне населення та по акваторії Дніпро-Бузького лиману.

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В командуванні нагадали, що через ці обстріли на Херсонщині загинула одна та поранені чотири цивільні особи.

Втрати Росії в Україні

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку повномасштабного вторгнення російські загарбницькі війська втратили близько 156 120 осіб та велику кількість техніки.

The Guardian пише, що під час проб захопити український Бахмут окупанти втратили до 30 тисяч своїх солдат.

Командувач військово-повітряних сил США в Європі та Африці генерал BBC Джеймс Хеккер упевнений, що втрати авіації РФ неспіврозмірні з українськими.

Навіть самі окупанти та російські пропагандисти зізнаються, що мають величезні втрати.

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