З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 120 760 російських терористів.

Сили оборони показали пряме влучання з артилерії по казармі з російськими окупантами на Бахмутському напрямку.

Ворожі солдати намагались сховатися від очей ЗСУ у двоповерховій будівлі. Українські військові натомість зачекали, коли окупанти у повному складі зайдуть у казарму, тільки потім відкрили артилерійський вогонь. Полум'я охопило і перший, і другий поверхи.

Деяким загарбникам вдалося уникнути першого удару, проте невдовзі їх наздогнала доля їхніх же товаришів: коли ворог намагався врятуватися у будівлі поруч, ЗСУ здійснили фінальний обстріл. Лігво рашистів зайнялося.

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Пожежам допомогла поширитися детонація боєприпасів, оскільки склад БК росіяни розмістили на території казарми.

Війна в Україні – бої за Бахмут

Росіяни вже майже місяць ведуть активний наступ на Бахмутському напрямку, не рахуючись з власними втратами. ЗСУ відбили нові спроби штурмів РФ протягом 21 січня.

Провалом закінчилися штурми росіян на Авдіївському та Лиманському напрямках. На решті напрямках противник веде оборону.

За словами ізраїльського аналітика Давида Шарпа, в районі Бахмута спостерігається тактика спроб видавлювання українських військ.

Найважчі бої протягом останніх днів, згідно з аналітикою британської розвідки, точаться у районах Кремінної та у секторі Бахмута. На думку експертів, це може свідчити про певний "застій" у бойових діях, хоча ЗСУ й мають певні успіхи.

Німецька розвідка, своєю чергою, зауважує, що захоплення Бахмута може обернутися для України "справжньою катастрофою", оскільки РФ може прорватися углиб територій.

Інститут вивчення війни пише, що оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою операцією: Україна заплатила б значну ціну, якби російським військам вдалося легко взяти місто.

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