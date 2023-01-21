Загальна ситуація свідчить про стан застою у війні.

У британській воєнній розвідці оцінили ситуацію у війні Росії проти України, яка характеризується запеклими боями у трьох секторах.

"В останні дні, найважчі бої зосереджувалися у трьох секторах. На північному сході, біля Кремінної, Україна, імовірно, добилась незначних успіхів і успішно захищається від російських контратак", - повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Водночас, у Донецькій області, у секторі Бахмута, російська армія і маріонеткові сили групи "Вагнер", імовірно, реорганізовувались у місті Соледар.

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Також сказано, що ні півдні, у Запорізькій області, Україна і Росія зосередили значні сили, які проводять обміни артилерійськими ударами і перестрілками, але уникають будь-яких зусиль із широкомаштабного наступу.

"Загалом, конфлікт перебуває у стані застою. Однак, існує реалістична можливість локальних російських просувань біля Бахмута", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні – останні новини

Окупанти продовжують безглуздо штурмувати позиції українських воїнів на Бахмутському напрямку. Вранці Генштаб прозвітував про відбиття чергових атак окупантів.

Німецькі спецслужби заявили, що успіх окупантів на Бахмутському напрямку може обернутися справжньою катастрофою для України, адже це дозволить росіянам просунутися далі вглиб України.

Водночас ізраїльський військовий аналітик Ігаль Левін заявив, що російська армія вже почала наступ, хоч і не такий масштабний, як заявляли кремлівські пропагандисти. За його словами, йдеться про Запорізький напрямок, що підтверджують опосередковано й дані Генштабу.

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