Відзначається, що всього в казарму заїхало близько 100 окупантів.

У розташуванні російських сил на окупованій території Запорізької області пролунав вибух. "Бавовна" сталася 11 січня в школі села Новофедорівка, де окупанти облаштували казарму.

За даними Telegram-каналу "РІА-Мелітополь", в результаті інциденту близько 40 російських солдатів ліквідовані, а ще близько 50 отримали поранення. Крім того, згоріли БТР та КаМАЗ загарбників, що стояли у дворі школи.

Зазначається, що "полум'яний привіт" росіянам передали розвідники підрозділу ССО "Бандерлоги", які вистежили окупантів. За їхніми даними, 9 січня до школи заїхали близько 100 російських військових, а вже 11 січня за вказаним місцем працювала артилерія ЗСУ.

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Ситуація на фронті станом на 14 січня - що відомо

За добу українські воїни відбили атаки ворога в районі Бахмута і ще 13 населених пунктів на Донбасі. Українська авіація завдала дев'ять ударів по районах окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу вразили два пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, зенітний ракетний комплекс, три склади боєприпасів, а також два інших важливих об'єктах противника.

Крім того, за минулу добу бійці ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів. Таким чином, всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупаційні війська втратили приблизно 114660 осіб.

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