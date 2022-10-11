Ракетні війська та артилерія уразили, зокрема, пункт управління, дев'ять районів зосередження живої сили ворога та чотири склади з боєприпасами окупантів.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про знищення у Херсонській області до 100 російських окупантів та близько 30 одиниць їхнього озброєння та техніки.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Підтверджено ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника у Херсонській області. За наявною інформацією, знищено до ста окупантів та близько тридцяти одиниць озброєння та військової техніки", - зазначають у Генштабі.

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Крім того, зауважується, що у Запорізькій області Силами оборони за попередні дні було уражено зенітний ракетний комплекс С-300, до 10 одиниць військової техніки та близько 60 військовослужбовців російських окупаційних військ.

"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала два удари по районах зосередження озброєння та військової техніки противника. Ракетні війська і артилерія уразили один пункт управління, дев'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п'ять систем протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зауважується, що протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по Україні майже 30 крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

32 повітряні цілі було знищено підрозділами протиповітряної оборони України на різних напрямках. Це 21 крилата ракета та 11 безпілотних літальних апаратів.

"Внаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад десяти населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях", - зазначили у Генштабі.

Крім того, вночі окупанти задіяли вісім іранських ударних безпілотників, намагаючись завдати шкоди об'єктам критичної інфраструктури у Миколаївській області. Усі їх було знищено силами протиповітряної оборони ЗСУ.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

21 вересня президент РФ Володимир Путін на тлі провалів своєї армії й успіхів ЗСУ оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

10 жовтня Росія здійснила масовану ракетну атаку на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях, місті Києві. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури, є жертви серед мирних жителів.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія випустила по Україні 83 ракети, 43 із них було збито. Окупанти також задіяли 17 дронів-камікадзе типу Shahed 136, які випустили з території тимчасово захопленого Криму та Білорусі.

Ракетні удари Росії цього тижня стали найінтенсивнішими з перших днів вторгнення в лютому, що викликало осуд з боку світових лідерів. Президент США Джо Байден засудив "абсолютну жорстокість" росіян, а Європейський Союз назвав їхні атаки "воєнними злочинами".

Тим часом, Збройні сили України продовжують відтісняти ворога на Херсонщині, де він вже змінює рубежі оборони на більш глибокі. Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 кв. км території на Херсонському напрямку.

У відповідь на успіхи ЗСУ Росія перекинула нашвидкоруч полк окупантів одразу на першу лінію в Херсонській та Миколаївській областях. Військовослужбовці противника, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.

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