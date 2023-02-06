На ролику можна побачити завантаження партії в кілька десятків американських БМП на корабель.

Транспортне командування Сполучених штатів Америки показало процес відправки бойових машин піхоти Bradley в Україну.

Відповідне відео прес-служба командування опублікувала у Twitter. На ролику можна побачити завантаження партії в кілька десятків американських БМП на корабель у порту Чарлстона у Північній Кароліні.

"Транспортне командування США доставляє понад 60 Bradley в Україну в рамках угоди про військову допомогу Сполучених Штатів на суму 2,85 мільярда доларів, оголошеної на початку цього року", - йдеться у твіті.

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Як відомо, зараз українські військові проходять організовані навчання роботі з цими БМП у Німеччині.

БМП Bradley для України: що відомо

Нагадаємо, що на початку січня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли БМП Bradley, САУ, бронетехніка, ракети "земля-повітря", протитранспортні міни й боєприпаси.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що БМП Bradley може як виконувати функцію броні для прикриття піхоти, так і функцію вогневої підтримки й у наступі, і в обороні. Порівнюючи БМП Bradley і БМП Marder, Жданов заявив, що другі слабкіші.

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