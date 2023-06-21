Анонсується також передача ракет для ЗРК Patriot.

Берлін передав Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли високоточні керовані боєприпаси, повідомляє німецький уряд.

Новий пакет включає боєприпаси для артилерії, зокрема, 155-мм високоточні керовані боєприпаси (їхня кількість не вказується), 2 тисячі звичайних снарядів 155 мм.

Також Німеччина передасть захисні та спеціальні засоби (6 машин для охорони кордону); засоби логістики (2 броньовані тягачів HX81 для важких напівпричепів, передусім танків Leopard 2A7, з двома напівпричепами).

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Крім того, анонсується передача ракет для ЗРК Patriot.

ВІйськова допомога Німеччини - останні новини

14 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про пакет військової допомоги для України загальною вартістю в 2,7 мільярда євро. До нього увійшли танки Leopard-1, БМП Marder і системи ППО Iris-T.

Вже 23 травня Німеччина передала ЗСУ черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли автомобільна техніка, безпілотники та багато іншого.

2 червня видання Bild інформувало, що Німеччина поставить в Україну 66 новітніх бронетранспортерів. Зазначалось, що ці БТР у шість разів дешевші колісних броньованих машин Rheinmetall.

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