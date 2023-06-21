Берлін передав Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли високоточні керовані боєприпаси, повідомляє німецький уряд.
Новий пакет включає боєприпаси для артилерії, зокрема, 155-мм високоточні керовані боєприпаси (їхня кількість не вказується), 2 тисячі звичайних снарядів 155 мм.
Також Німеччина передасть захисні та спеціальні засоби (6 машин для охорони кордону); засоби логістики (2 броньовані тягачів HX81 для важких напівпричепів, передусім танків Leopard 2A7, з двома напівпричепами).
Крім того, анонсується передача ракет для ЗРК Patriot.
ВІйськова допомога Німеччини - останні новини
14 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про пакет військової допомоги для України загальною вартістю в 2,7 мільярда євро. До нього увійшли танки Leopard-1, БМП Marder і системи ППО Iris-T.
Вже 23 травня Німеччина передала ЗСУ черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли автомобільна техніка, безпілотники та багато іншого.
2 червня видання Bild інформувало, що Німеччина поставить в Україну 66 новітніх бронетранспортерів. Зазначалось, що ці БТР у шість разів дешевші колісних броньованих машин Rheinmetall.