Високоточні артилерійські боєприпаси і не тільки: Німеччина передала новий пакет допомоги / фото УНІАН

Берлін передав Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли високоточні керовані боєприпаси, повідомляє німецький уряд.

Новий пакет включає боєприпаси для артилерії, зокрема, 155-мм високоточні керовані боєприпаси (їхня кількість не вказується), 2 тисячі звичайних снарядів 155 мм.

Також Німеччина передасть захисні та спеціальні засоби (6 машин для охорони кордону); засоби логістики (2 броньовані тягачів HX81 для важких напівпричепів, передусім танків Leopard 2A7, з двома напівпричепами).

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Крім того, анонсується передача ракет для ЗРК Patriot.

ВІйськова допомога Німеччини - останні новини 

14 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про пакет військової допомоги для України загальною вартістю в 2,7 мільярда євро. До нього увійшли танки Leopard-1, БМП Marder і системи ППО Iris-T.

Вже 23 травня Німеччина передала ЗСУ черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли автомобільна техніка, безпілотники та багато іншого.

2 червня видання Bild інформувало, що Німеччина поставить в Україну 66 новітніх бронетранспортерів. Зазначалось, що ці БТР у шість разів дешевші колісних броньованих машин Rheinmetall.

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