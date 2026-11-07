Майже як крейсер 'Москва': Франція представила мегапроєкт ракетного корабля (фото)

Передбачається, що корабель матиме довжину 170 метрів і ширину 24 метри, а його водотоннажність сягатиме приблизно 8 000 – 10 000 тонн.

Французька Naval Group презентувала концепцію перспективного бойового корабля SCX 26, який планують озброїти понад сотнею установок вертикального запуску ракет. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

"Це перспективний проект, спрямований на вивчення технологій, архітектурних рішень та оперативних підходів, які, найімовірніше, задовольнять майбутні потреби військово-морських сил як на рівні окремого корабля, так і на рівні флоту в цілому", – зазначили у Naval Group.

Корабель довжиною 170 метрів, шириною 24 метри і водотоннажністю 8 000 – 10 000 тонн розрахований на швидкість 30 вузлів (55,56 км/год) і дальність плавання понад 8 000 морських миль (14 816 км). За таких розмірів SCX 26 можна умовно порівняти із знищеним крейсером "Москва", який мав довжину 186,5 метра і ширину 20,8 метра.

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При цьому за своїми бойовими можливостями SCX 26 суттєво переважатиме знищений крейсер.

Однією з ключових особливостей SCX 26 стане потужний ракетний арсенал: корабель отримає понад 100 комірок вертикального пуску різних типів, розміщених у носовій і кормовій частинах. SCX 26 матиме електромагнітну гармату, здатну вести скорострільний вогонь. Для захисту корабель хочуть оснастити лазерною установкою потужністю 100 кВт і двома модульними пусковими комплексами ближньої оборони Rampart.

У проєкті передбачено широке використання безпілотних систем різного призначення. Частину корми корабля відведуть під великий багатофункціональний відсік, призначений для розміщення, підготовки, обслуговування та ремонту повітряних, надводних і підводних безпілотників.

Він матиме сполучення з верхньою авіаційною палубою через великий ліфт, який використовуватимуть для переміщення автономних апаратів і гелікоптерів.

SCX 26 розрахований на екіпаж зі 150 моряків, а також передбачає можливість розміщення ще 100 офіцерів та різного роду фахівців. Силову установку планують побудувати за комбінованою схемою CODLAG, що поєднує дизель-електричні двигуни та газові турбіни.

Корабель може стати ланкою об’єднаного військово-морського угруповання, яка забезпечуватиме взаємодію та координацію між пілотованими й безпілотними платформами.

Водночас перспективи практичної реалізації проєкту лишаються вкрай невизначеними. Навіть у самій Naval Group визнають, що розглядають SCX 26 насамперед як експериментальну розробку, покликану продемонструвати перспективні напрямки розвитку.

Французький флот – що цікавого

Нагадаємо, цього року відбулася церемонія спуску на воду другого французького фрегата, побудованого в межах програми FDI (Frégate de Défense et d’Intervention). Корабель отримав назву Amiral Louzeau (D661).

Мета програми FDI – оновлення надводних сил французького флоту завдяки будівництву компактних багатоцільових кораблів із сучасним озброєнням і технологіями, здатних протистояти широкому спектру актуальних загроз.

Повідомлялося також, що французький флот офіційно отримав четвертий атомний ударний підводний човен класу Barracuda. Субмарину De Grasse вже передали Військово-морським силам країни. Аналітики вважають це важливим кроком у модернізації підводного флоту Франції.

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