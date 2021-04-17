У РФ стверджують, що кораблі прибули до окупованого Криму для участі у військових навчаннях.

У Чорне море зайшли 15 кораблів Каспійської військової флотилії РФ.

Читайте такожPolitico: США скасували відправку есмінців у Чорне море через загрозу ескалації з боку РФЯк повідомляє прес-служба Південного військового округу, три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення прибули у Чорне море для участі у військових навчаннях.

Відповідно до плану підготовки збройних сил РФ в органах військового управління, з'єднаннях та військових частинах тривають контрольні перевірки, зазначають у прес-службі.

Всього протягом квітня буде проведено понад 4 тисячі навчань різного масштабу. Перевіряються усі види та роди військ Збройних Сил РФ.

Раніше, за даними російських ЗМІ, на аеродроми в окупований Крим зі Ставропольського краю були перекинуті штурмовики Су-25СМЗ.

15 квітня Росія перекинула в окупований Крим підрозділи 58-ї армії Південного військового округу, яка брала участь у війні на Донбасі у 2014 році.

Стягування військ РФ до кордонів з Україною

На початку березня Росія зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягти до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ВСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times написала, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня. У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації як на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

14 квітня міністр оборони Андрій Таран заявив, що чисельність російських військовослужбовців біля північних і східних кордонів України може зрости до 110 тис. особового персоналу.

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Автор: Вікторія Токарєва