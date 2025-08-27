Не "‎Фламінго"‎ єдиною: найпотужніші ракети України

Нещодавня презентація крилатої ракети "‎Фламінго" ‎справила ефект бомби, що вибухнула. Це дійсно цікавий зразок, однак він далеко не єдиний в ракетному арсеналі нашої країни.

У серпні було презентовано одну з головних новинок вітчизняного ОПК – ракету, яка отримала назву "‎Фламінго". "‎Зброя помсти"‎, як її прозвали у ЗМІ, вже пройшла випробування і готова до застосування проти Росії.

Ракету позиціонують як свого роду прорив в українському ракетобудуванні, проте така оцінка справедлива лише частково.

Справа в тому, що за останні роки Україна створила й інші зразки ракетного озброєння. Деякі з них є не менш цікавими. Одні вже довели свою ефективність у реальному бою, тоді як для інших ця робота ще попереду.

УНІАН згадав найбільш важливі далекобійні ракети України, включно із тими, що вже вписали своє ім’я у світову історію.

Р-360 "‎Нептун"‎: не тільки море, але й суходіл

Характеристики (протикорабельна версія):

Стартова вага: 870 кг;

Дальність запуску: до 280 км;

Двигун: турбореактивний двигун МС-400;

Швидкість польоту: 900 км/год;

Маса бойової частини: 150 кг;

Система наведення: активна радіолокаційна головка самонаведення;

Пускова платформа: наземна мобільна (УСПУ-360).

"‎Нептун"‎ – не просто символ відродження українського ракетобудування. Це, перш за все, живий пам’ятник спротиву російській агресії та краху її амбіцій, як "великої морської держави".

14 квітня 2022 року дві ракети цього типу уразили ракетний крейсер "Москва", який був флагманом Чорноморського флоту Росії. Невдовзі корабель затонув. Разом з ним загинули десятки російських військовослужбовців.

З часом загроза, яка виходила від російського флоту, суттєво знизилася, оскільки путінські моряки самі почали ховатися від українських дронів. А "‎Нептун"‎ згодився для вирішення інших завдань.

З’явилася далекобійна версія ракети, яка тепер може ефективно вражати цілі на землі на відстані у тисячу кілометрів. У березні цього року президент Зеленський повідомив про успішне застосування нової версії ракети проти Росії.

""Довгий Нептун" пройшов випробування й успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Дистанція – тисяча кілометрів", – заявив голова держави.

У серпні "Довгий Нептун" було вперше показано офіційно. Як вважають у Defense Express, довжина ракети становить понад 6 метрів (без прискорювача). Таким чином, вона приблизно на 1,5 метра довша за базовий варіант.

Центральну частину фюзеляжу збільшили у діаметрі – з 38 до 50 сантиметрів. Останнє може бути пов'язане із необхідністю збільшити кількість палива. Також зросла площа крил та хвостового оперення.

"Тепер ми маємо ракету, подібну російським Х-101 або "Калібр", але з меншою дальністю, – говорить УНІАН заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. – Водночас, немає до кінця розуміння щодо засобів наведення, навігації. Немає чіткого розуміння щодо корисного навантаження. Тобто ми маємо просто картинку з реклами зброї".

Вочевидь, "Довгий Нептун" не стане революцією. Навіть базовий варіант, який з’явився багато років тому, ніколи не був інноваційним в повному сенсі цього слова.

Фактично це глибока модернізація радянської Х-35, яку створили ще у 80-ті роки. Остання має вроджені вади, наприклад, невелику вагу бойової частини.

Тим не менш, "Довгий Нептун" суттєво збільшує тактичні можливості України, дозволяючи скоротити відставання від РФ у ракетній техніці.

Переваги: велика дальність (нова версія), багатофункціональність;

Недоліки: застаріла база, невелика бойова частина.

"‎Фламінго": коли треба дешево і дуже сердито

Характеристики:

Максимальна злітна вага: 6 т;

Дальність польоту: 3000 км;

Двигун: турбореактивний двигун АІ-25 (ймовірно);

Вага бойової частини: 1150 кг;

Максимальна швидкість: 950 км/год;

Крейсерська швидкість: 850-900 км/год ;

Система наведення: супутникова навігація + інерційна;

Пускова платформа: наземна.

Давно стало зрозуміло, що для ударів по РФ Україні потрібна більш далекобійна зброя, ніж "‎Нептун", або, скажімо, радянська "Точка-У", дальність якої становить лише 120 кілометрів. Така, яка могла б вирішувати стратегічні завдання.

Звісно, Україна вже має багато далекобійних дронів, однак їхня бойова частина занадто мала. Наприклад, вага боєголовки "Лютого" становить лише 75 кілограмів, чого замало для знищення військових підприємств Росії.

Ще однією вимогою є ціна. Для того, щоб масштабувати удари по РФ, така зброя повинна бути дешева і відносно проста у виробництві.

Відповіддю на ці виклики стала ракета "‎Фламінго"‎, перші фотографії якої оприлюднили 17 серпня цього року. Розробник – вітчизняна компанія Fire Point, яка вже відома завдяки виробництву далекобійного ударного дрона FP-1.

В цій історії є один цікавий момент. Справа в тому, що ракету майже не відрізнити від макета, який компанія Milanion Group презентувала під час виставки IDEX-2025 у лютому цього року. Тоді її представили як FP-5.

Сама Milanion має штаб-квартиру в Об'єднаних Арабських Еміратах. Її британський підрозділ – Milanion NTGS – вже постачає до України мобільні міномети Alakran.

Суто конструктивно ракета дуже схожа на те, що виготовляли під час Холодної війни або навіть Другої світової. Вона має фіксоване пряме крило та двигун, розташований над фюзеляжем (останнє, м’яко кажучи, не сприяє радіолокаційній малопомітності).

Пускова установка має гідравлічний підйомник для збільшення кута підйому. Значною перевагою є те, що апаратура для запуску ракет вміщується на пікап.

Старт ракети здійснюють за допомогою твердопаливного прискорювача. На висоті близько 100 метрів прискорювач відокремлюється, а турбореактивний двигун після запуску починає виходити на маршевий режим.

Після того, як прискорювач скинуто, ракета знижується. На малій висоті її дещо важче перехопити.

Головною перевагою "‎Фламінго" є її величезна дальність, яка робить ракету одним з найбільш далекобійних озброєнь російсько-української війни.

Завдяки цьому ракета може вражати до 90% підприємств російського ВПК. Наприклад, "‎Фламінго" може вразити "‎Уралвагонзавод"‎ в Нижньому Тагілі – саме там виробляються нові танки для армії Росії.

Бойова частина, яка у 2,5 раза потужніша за американську крилату ракету Tomahawk Block V, може завдати нищівних руйнувань. Кілька десятків таких ракет у випадку попадання в ціль може зупинити виробництво танків в Росії.

Російська ППО здатна ефективно збивати такі ракети. Тому для досягнення ефекту Україні потрібно буде проводити складні операції – тобто, запускати одночасно багато дронів і ракет, щоб перевантажити оборону противника.

Кількість – це взагалі ключовий момент. Це розуміли і розробники ракети. За даними Associated Press, компанія Fire Point вже збирає "Фламінго" у кількості до 30 одиниць на місяць, а до жовтня ці показники мають зрости до 210 ракет.

Ще однією перевагою "Фламінго" є відносно (ключове слово – "відносно") невелика ціна, яка становить за оцінками близько 1,5 мільйона доларів. Для порівняння, ціна західної Storm Shadow може перевищувати 3 мільйони доларів.

То чи можна сказати, що "Фламінго" краща за "Нептун"? Насправді порівнювати їх не можна, оскільки йдеться про вироби, призначенні для вирішення різних завдань.

"Це різні класи задач. "Фламінго" в більшій мірі призначена для вирішення стратегічних задач, наприклад, нанесення ударів по підприємствах, де потрібна велика кількість корисного навантаження. Якщо ми кажемо про "Нептун" то це оперативно-тактичний рівень", – говорить Анатолій Храпчинський.

Переваги: велика дальність, потужна бойова частина, відносно мала ціна;

Недоліки: вразливість до сучасних засобів протиповітряної оборони.

ОТРК "Сапсан": живий привид ракетної програми

Характеристики (ймовірні):

Стартова вага балістичної ракети: 3300 кг;

Дальність польоту: до 500 км;

Вага бойової частини: 480 кг;

Швидкість: 6 Махів (7350 км/год);

Елементи наведення: інерційна, комплексована з системами наведення різних типів;

Пускова платформа: установка з колісною формулою 10×10.

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" (також відомий як "Грім-2") – найбільш таємничий "звір" у нашому списку.

Йдеться про умовний аналог російського комплексу "Іскандер". На відміну від ракет "‎Нептун" і "‎Фламінго", це одноступенева балістична ракета, яка використовує тверде паливо (принаймні, такий висновок можна зробити з повідомлень у ЗМІ).

Станом на серпень 2025-го щось більш-менш конкретне про стан програми містилося хіба що у кількох офіційних заявах, зроблених ще рік тому.

"Було випробування – позитивно – першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ВПК", – сказав у серпні 2024 року Володимир Зеленський.

Восени минулого року всі провідні ЗМІ цитували нардепа Єгора Чернєва, який повідомив про високий ступінь готовності комплексу.

"Повірте, незабаром будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, а й РФ", – заявив Чернєв.

З того часу ми чули лише не дуже зрозумілі прогнози, пояснення переваг цього комплексу, а також запевнення про те, що його не зможуть перехопити росіяни.

Доля істини в останніх словах є.

Особливістю балістичних ракет є параболічна траєкторія польоту, яка значно ускладнює їхнє перехоплення за допомогою звичайних зенітно-ракетних комплексів. Це вже довели на практиці американські ракети ATACMS, які росіянам було вкрай важко збити.

Недоліки такої зброї також очевидні. Це, перш за все, велика ціна, яка не дасть змогу виробляти такі ракети тисячами. Простіше кажучи, "Сапсан" буде неефективним під час використання проти цілей, які мають дійсно високу цінність.

Переваги: складно перехопити, значна вага бойової частини;

Недоліки: велика ціна, складнощі серійного виробництва.

"Пекло", "Трембіта", "Паляниця": інші розробки ОПК

Окремо варто поговорити про таку зброю, як ракета-дрон, про яку останнім часом доволі активно говорять в Україні. Йдеться про дрони, що мають реактивні двигуни, чим фактично стирають межу із крилатими ракетами.

Єдина відмінність від "справжньої" ракети полягає в тому, що такий дрон менший за розмірами. Тому іноді цю зброю називають "міні-крилата ракета".

Такі вироби навряд чи можна назвати потужнішими за зброю ворога (наприклад, бойова частина "Паляниці" становить близько 100 кг), однак вони все одно цікаві з точки зору розвитку ракетної програми України.

Перевагою ракет-дронів є ціна, яка у випадку з "Паляницею" становить менш ніж один мільйон доларів, що дозволяє масштабувати виробництво і атакувати велику кількість цілей за раз.

Було б цікаво порівняти співвідношення ціна - бойова ефективність ракет-дронів і справжніх далекобійних ракет, таких як "Довгий Нептун" або "‎Фламінго". Однак на заваді цьому стоїть секретність проєктів.

"Сьогодні ми не знаємо детальних характеристик "Паляниці", "Трембіти" і "Пекла", – говорить УНІАН директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. – Проте зараз ми маємо низку заяв керівництва компанії Fire Point, де було оголошено певні тактико-технічні характеристики ракети "‎Фламінго". Судячи з них вона суттєво переважає їх за дальністю, вагою бойової частини і, ймовірно, темпами виробництва".

Як би там не було, ракети-дрони можуть зайняти свою нішу, виступаючи непоганим доповненням до класичної зброї.

Загалом, як бачимо, за останні роки в Україні з’явилося чимало нових зразків ракетних озброєнь, які можуть вражати широке коло цілей, зокрема тих, які знаходяться в глибокому тилу РФ.

Сам по собі жоден з цих зразків не дає переваги над РФ, яка роками виробляла і накопичувала нові ракети, рахунок яких йде на тисячі.

Водночас "‎Нептун"‎, "Сапсан" і "‎Фламінго" можуть виступати одними з елементів асиметричної війни, яку веде Україна. В поєднанні з іншими засобами (наприклад, тими, які застосовувалися під час операції "Павутина"‎) вони можуть виявитися дійсно ефективними.