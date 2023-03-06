Росія відклала закупівлю іранських ракет через побоювання, що Україна отримає ракети великої дальності.

Росія вагалася щодо купівлі балістичних ракет в Ірану через побоювання, що союзники України у відповідь нададуть Києву ракети великої дальності.

Про це пише Financial Times із посиланням на оцінки західних офіційних осіб. Вони переконані, що Тегеран відкритий для подальшої військової співпраці з Москвою.

Одним із важливих факторів, згідно з оцінками в країнах НАТО, чому Росія утримується від закупівель іранських балістичних ракет великої дальності, є загроза надання США Києву ракетної системи ATACMS, дальність дії якої в 300 км дозволяє завдавати ударів глибоко по території Росії.

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Нещодавно США посилили застереження щодо поглиблення російсько-іранської військової співпраці, тоді як європейські дипломати висловили занепокоєння Тегерану. Посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що західні союзники вважають відносини "надзвичайно тривожними".

"Ця ситуація, очевидно, дуже непокоїть усіх нас. Це тема розмов всередині альянсу. І ми продовжимо надсилати Ірану сигнали про небезпеку матеріальної підтримки Росії в її атаках і війні проти України", - сказала Сміт.

Західні офіційні особи визнають, що Москва може змінити свою позицію щодо іранських балістичних ракет, оскільки дефіцит її власних боєприпасів стає гострішим, а внутрішнє виробництво падає.

Запаси керованих ракет і артилерії скоротилися в Росії вдвічі. "Росіяни в жахливій ситуації. Їм потрібні ракети", - сказав один європейський чиновник.

Завдяки російським технологіям, поставленим у 1990-х роках, Іран створив найбільший запас балістичних ракет на Близькому Сході в рамках програми, яку міністерство оборони США охарактеризувало в 2019 році як "дедалі точнішу" і "складнішу".

Іран постійно заперечує, що постачав зброю Росії після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому минулого року. "Ми співпрацювали з Росією в галузі оборони в минулому, і ми продовжуємо цю співпрацю, але ми не надавали Росії жодної зброї для використання у війні в Україні", - сказав CNN минулого тижня міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахян.

Тегеран і Москва розглядали можливість обміну сучасної російської зброї на балістичні ракети, але ці переговори зайшли в глухий кут, за словами західних чиновників і аналітиків, частково через потенційні наслідки такої угоди для обох сторін.

Іранські балістичні ракети Fateh-313 і Zolfaghar мають радіус дії 500 км і 700 км відповідно. Вони б додали ваги, якщо не переваги, російським ракетним можливостям, які були виснажені.

"Були дискусії [про балістичні ракети], але поки що вони цього не зробили. Європейці їм сказали, що наслідки будуть дуже серйозними. США також провели червону лінію", - сказав Алі Ваез, директор проекту з Ірану аналітичної групи Crisis Group.

Але військові аналітики заявили, що публічні попередження Заходу Тегерану матимуть обмежений вплив, враховуючи, що Іран підпадає під широкі санкції. "Іран є однією з небагатьох країн, які бажають продавати Росії", - сказав представник оборонного відомства США.

Іранська зброя для Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Іран відправив до Росії сотні дронів-камікадзе, які були використані росіянами для атак на українську цивільну критичну інфраструктуру. Згідно з Женевськими конвенціями, заборонено здійснювати атаки на об'єкти цивільної інфраструктури. Для розслідування цих воєнних злочинів росіян Україну відвідав прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан.

25 лютого в британській розвідці припустили, що Росія вичерпала запаси іранських дронів-камікадзе, тож шукатиме шляхи для їхнього поповнення. Про дефіцит "шахедів" у росіян повідомляв і речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Утім, на початку березня росіяни знову почали запускати іранські дрони, хоч і в обмеженій кількості. Також РФ почала використовувати для їхніх запусків північний напрямок замість південного.

Що стосується іранських балістичних ракет Fateh та Zolfaghar, Головне управління розвідки Міністерства оборони України поки не зафіксувало фактів їх постачання до Росії. У січні під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що Іран розглядає можливість передачі сотні балістичних ракет РФ.

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