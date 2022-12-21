У США продовжують уважно спостерігати за можливою передачею ракет.

На поточний момент немає підтверджень, що Іран передав Російській Федерації балістичні ракети власного виробництва. Однак у США продовжують уважно стежити за ситуацією навколо потенційних поставок.

Про це розповів координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі під час телефонного прес-брифінгу. Він заявив: "Ми знаємо, що відбуваються дискусії щодо потенційної передачі балістичних ракет. Ми не бачили, щоб це підтвердилося, станом на даний момент, але стежимо за цим дуже уважно".

Поставки ракет з Ірану в Росію: що відомо

У середині жовтня журналісти Reuters дізналися про домовленість між двома країнами. Іран погодився відправити в Росію балістичні ракети і більше дронів-камікадзе.

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Повідомляється, що агресор отримає ракети сімейств Fateh і Zolfaghar. Вони можуть вражати цілі на відстані до 300 і 700 км відповідно.

За даними CNN, у відповідь Кремль погодився продавати Тегерану ядерні компоненти для виготовлення ядерного палива. Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес теж нещодавно розповів, що Росія постачатиме Ірану передові військові компоненти. Це підірве безпеку на Близькому Сході і в усьому світі.

На початку листопада спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що РФ розмістить іранські балістичні ракети на північ від України. На поточний момент у нашої країни немає ефективного захисту від їх ударів.

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