Раніше російські загарбники використовували південь України для запуску іранських дронів.

Росія почала використовувати північний напрямок для запуску дронів-камікадзе, імовірно, через коротшу відстань, яку пролітає "шахед" через територію України.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, ворог спершу використовував південь України, а саме Крим і Херсонську область до деокупації правого берега Херсона. Пізніше окупанти перемістилися на східне узбережжя Азовського моря.

"Причина може бути проста. Якщо цілі, які вони собі намітили на Київщині, то тут банально просто - коротша відстань, менше противник буде пролітати через територію України, де є вогневі засоби і зенітно-ракетні системи, і мобільні вогневі групи, і винищувачі, які працюють по цих "шахедах". Тому по дорозі до Києва їх знищували повітряне командування "Південь" і "Схід". Α зараз лише з півночі - доволі невелика відстань. Тому, імовірно, що такий спосіб обрали з цього напрямку", - сказав Ігнат.

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Запуск Росією дронів-камікадзе 5 березня

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 5 березня в Чернігівській та Сумській областях була оголошена повітряна тривога. Повідомлялося про ймовірний запуск дронів.

Пізніше карта тривог стала "червоною" в Київській області, а також у Києві. Як повідомили в ОВА, у небі області була зафіксована невідома повітряна ціль. Також місцеві пабліки повідомляли про роботу ППО. Відбій тривоги у столиці оголосили лише о 3 годині ночі.

Також цієї ночі тривога лунала у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

Сьогодні, 6 березня, Юрій Ігнат повідомив, що ворог запустив з північного напрямку 15 дронів-камікадзе Shahed-131 та Shahed-136 іранського виробництва. Українські сили протиповітряної оборони 13 із них знищили.

Як зазначили в британській розвідці, окупанти почали запускати іранські дрони-камікадзе "Шахед" із Брянської області РФ. Росія знайшла нову точку запуску БПЛА для того, щоб скоротити час їхнього підльоту до Києва та "промацати" сили ППО.

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