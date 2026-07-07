США переносять в Європу виробництво ракет до Patriot, - Reuters

Переговори охоплюють виробництво ракет AIM-120 AMRAAM і створення центру технічного обслуговування ракет PAC-3 Patriot.

Сполучені Штати ведуть переговори з Німеччиною та іншими європейськими країнами щодо запуску спільного виробництва американських ракет у Європі. Йдеться про ракети AIM-120 AMRAAM компанії Raytheon, а також створення центру технічного обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot виробництва Lockheed Martin, пише Reuters із посиланням на обізнане джерело.

За інформацією агентства, сторони планують підписати заяву про наміри під час промислового форуму НАТО, який відбудеться на полях саміту Альянсу в Анкарі.

Якщо обидва проєкти реалізують, це дозволить частково перенести виробництво та обслуговування до Європи. Водночас американські підприємства Raytheon і Lockheed Martin отримають додаткові виробничі потужності для виконання інших замовлень у США.

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Ракети AIM-120 AMRAAM використовуються винищувачами F-16 та зенітними комплексами NASAMS, тоді як PAC-3 є основними перехоплювачами для систем протиповітряної оборони Patriot. Обидва типи озброєння мають високий попит в Україні, яка продовжує відбивати масовані російські повітряні атаки.

Переговори відбуваються на тлі занепокоєння Вашингтона щодо власних запасів озброєння. Війна Росії проти України, а також нещодавні військові операції на Близькому Сході значно збільшили навантаження на американську оборонну промисловість.

У середині червня президент США Дональд Трамп застосував Закон про оборонне виробництво, щоб прискорити випуск озброєння та усунути проблеми в ланцюгах постачання боєприпасів.

Трамп також неодноразово закликав європейських союзників активніше фінансувати власну оборону, збільшувати закупівлі американської військової техніки та розширювати спільне виробництво озброєння. Саме ця політика, за даними Reuters, стала одним із чинників нинішніх переговорів між США та європейськими партнерами.

Виробництво ракет - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет до систем Patriot. Для цього принципово усе готово, потрібна лише фінальна згода Білого дому.

Ракети для системи Patriot виробляють не лише у США, а й у Японії, а цьогоріч виробництво стартує і в Німеччині. За словами експерта Михайла Люксикова, запуск такого виробництва в Німеччині зайняв близько п’яти років, зокрема через тривалі узгодження та укладання контрактів.

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