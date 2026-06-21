Україна готова виробляти ракети до Patriot: Зеленський назвав останню перепону

Президент каже, що всі зацікавлені сторони вже згодні на виробництво ракет в Україні.

Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет до систем Patriot. Для цього принципово усе готово, потрібна лише фінальна згода Білого дому. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ТСН.

За його словами, під час зустрічі з керівниками США на саміті G7 цього тижня обговорювалася низка питань – зокрема щодо повернення санкцій проти Росії та надання Україні ліцензій на виробництво американських систем ППО.

Зеленський зауважив, що "американська команда вперше позитивно відреагувала на ліцензії".

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"Вперше, тому що завжди це було: "Ну, ми не знаємо. Ну, може бути. Ну, подивимось". Вони сказали, що вони бачать, що вони це питання вирішать для України", – сказав президент.

Він підкреслив, що наразі самі США виготовляють на рік близько 700 ракет-перехоплювачів до систем Patriot. І хоча не так давно Пентагон дозволив Німеччині виробляти ці ж ракети за ліцензією, цього все одно буде мало.

"Німці якийсь час назад почали виробництво. Ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму на 600 ракет. Це хороший контракт. Ну, коли воно приїде? Безумовно, це достатньо тривалий процес. І ми хочемо, і всі погоджуються, що окрім німців в Європі ми маємо сьогодні, в принципі, всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для систем Patriot. (...) Ми дійшли до того, що потрібен зараз ОК. Особисто від Трампа. Всі інші погоджуються", – сказав Зеленський.

Виробництво ракет до Patriot

Як писав УНІАН, ракети для системи Patriot виробляють не лише у США, а й у Японії, а цьогоріч виробництво стартує і в Німеччині. За словами експерта Михайла Люксикова, запуск такого виробництва в Німеччині зайняв близько п’яти років, зокрема через тривалі узгодження та укладання контрактів.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап погоджується з такими оцінками. Він пояснив, що навіть у разі отримання Україною ліцензій на виробництво ракет до Patriot їхня поява займе щонайменше три роки. Він навів приклад Польщі, яка отримала лише попереднє погодження і досі перебуває на етапі організації виробництва, хоча вже виготовляє окремі елементи для системи.

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