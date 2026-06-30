Експерти оцінили реальність виробництва французьких ракет Storm Shadow/SCALP в Україні

Попри політичну готовність Парижа, практична реалізація цього проєкту є надзвичайно тернистим шляхом через право інтелектуальної власності та сувору оборонну бюрократію конгломерату MBDA.

Заява міністра оборони Михайла Федорова про переговори з Францією щодо ліцензійного випуску крилатих ракет SCALP (британська назва – Storm Shadow) викликала жваве обговорення в експертному середовищі. Аналітики видання Defense Express наголошують: якщо Києву вдасться довести справу до кінця, Україна стане першою державою у світі, яка отримала ліцензію на виробництво західних крилатих ракет. Проте технологічні "вузькі гирла" можуть змусити зброярів шукати більш гнучкі альтернативні рішення.

Історія світового ринку озброєнь не знає прикладів, коли б США чи країни Європи передавали технології виробництва своїх крилатих ракет іншим державам. Навіть попри те, що Storm Shadow/SCALP перебуває на озброєнні дев'яти іноземних країн-операторів, жодна з них не мала права на їх локалізацію.

Раніше це пояснювали суто економічною недоцільністю: закордонні замовлення були надто малими, щоб окупати колосальні витрати на розгортання повноцінних складальних ліній та налагодження складних виробничих ланцюжків.

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Натомість країни-агресори діють інакше. Росія, наприклад, активно ділиться ракетними технологіями: або під виглядом "спільних розробок" (як-от копіювання ракети "Онікс" в індійську BrahMos із глибокою локалізацією), або через тісну та непублічну передачу балістичних технологій Північній Кореї. Західна ж оборонна система традиційно тримає такі розробки під суворим замком.

Головні технологічні перешкоди: де заховані "вузькі місця"?

Власне виробництво SCALP дозволило б Україні мінімізувати залежність від завантаженості заводів компанії MBDA. Проте зібрати корпус ракети – це найпростіша частина завдання. Реальний темп випуску визначатиметься спроможністю виготовляти ключові високотехнологічні компоненти:

Навігаційні блоки та тепловізійні головки самонаведення: вимагають надскладної електронної бази та специфічного програмного забезпечення. Турбореактивні двигуни: створення надійних силових установок для крилатих ракет потребує унікальних сплавів та точного машинобудування. Тандемні бойові частини типу BROACH: спеціалізовані проникаючі заряди, технологія виробництва яких є суворо охоронюваним секретом.

Опанування та розгортання виробництва кожного з цих вузлів з нуля всередині України – це багаторічний процес, який неможливо завершити за кілька місяців навіть за умов максимального фінансування.

Оптимальний шлях: компонентна інтеграція та "Нептун 2"

Зважаючи на складність повної локалізації, експерти Defense Express вважають, що значно ефективнішим і швидшим кроком для України могло б стати ліцензійне виробництво лише окремих західних вузлів. Їх можна було б інтегрувати у вже існуючі та перевірені боєм українські ракетні платформи.

Подібний досвід спільного фінансування та наукового внеску вже практикувався у Європі під час створення систем Storm Shadow та Taurus. Більше того, українське ДККБ "Луч" та європейський гігант MBDA вже досягли фундаментальних домовленостей про стратегічну співпрацю. Йдеться про спільну роботу над створенням нової української крилатої ракети "Нептун 2".

Удари по РФ ракетами Storm Shadow

У березні у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Telegram зазначали, що українські Сили оборони уразили крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow брянський завод мікроелектроніки "Кремній Ел", який забезпечував системами управління всі типи російських ракет. У Генштабі підкреслили, що ця атака є частиною системних дій, спрямованих на послаблення воєнно-економічного потенціалу РФ. Завод "Кремній Ел" відіграє критично важливу роль у створенні російського "високоточного" озброєння.

У лютому на території тимчасово окупованого Криму загарбницька влада почала розбирати будівлю штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі, яка зазнала серйозних пошкоджень унаслідок удару українських сил восени 2023 року. Ракетна атака на військовий об'єкт відбулася 22 вересня 2023 року приблизно о 13:00. Для ураження цілі українські повітряні сили використали крилаті ракети Storm Shadow, оснащені 450-кілограмовими бойовими частинами. Пряме влучання двох ракет спричинило масштабні руйнування споруди, через що її подальше використання стало неможливим.

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