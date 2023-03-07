Українцям можуть повідомити про це, коли система вже успішно відпрацює по ворожих цілях.

У Повітряних силах Збройних сил України наразі не підтверджують інформацію ЗМІ про прибуття зенітно-ракетних комплексів Patriot до України.

Речник Повітряних сл ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що потрібно дочекатись офіційного повідомлення Генштабу про це. Але поки зарано говорити про те, що комплекс Patriot дійсно вже в Україні.

Він допустив, що українцям повідомлять про це, коли система вже успішно відпрацює по ворожих цілях.

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"Безумовно, Patriot будуть в Україні. Рішення ухвалено, люди навчаються… Тому наберемся трошки терпіння і будемо очікувати, коли ця система дійсно буде в Україні", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами речника Повітряних сил, система Patriot здатна збивати цілі на відстані до 150 кілометрів в тому числі аеродинамічні – це літаки, гелікоптери, балістика.

"Ці системи допоможуть Україні відігнати подалі ворожі літаки, які запускають ракети", - пояснив він.

Заява Блащак про Patriot в Україні - що відомо

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанському виданню заявив, що в Україну вже прибули перші установки ЗРК Patriot.

Проте пізніше в Міноборони Польщі спростували цю інформацію, посилаючись на некоректний переклад слів Блащака.

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