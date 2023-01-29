В ПС ЗСУ припускають, що надання Україні літаків F-16 може починатися з кількох ескадрилей.

Україні для захисту потрібно замінити весь свій парк радянських літаків на американські винищувачі F-16 і створити з них щонайменше п'ять повітряних бригад.

Про це повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного марафону. Він нагадав, що про надання Україні літаків йдеться від початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Ми хочемо замінити весь парк радянських літаків, які вже морально та фізично застаріли, які воюють сьогодні на межі своїх можливостей завдяки нашим пілотам, людям. Але ми потребуємо саме літак західного виробництва. Про літак F-16 і про інші типи літаків мова йде з перших днів російського вторгнення", - сказав він.

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За його словами, в Повітряних силах не очікують, що Україна одразу ж отримає ту кількість літаків, які б допомогли повністю закрити питання захисту держави.

"Одразу нам ніхто не дасть п'ять бригад, яких було б достатньо в майбутньому для захисту країни. Зрозуміло, що починати ми будемо так, як із системами IRIS-T і NASAMS, коли одна-дві батереї надаються, а потім нарощується. Так, надання Україні літаків F-16 може починатися з кількох ескадрилей, але за умови, якщо буде прийнято остаточне рішення про цей тип літака і про надання цього типу винищувача", - сказав він.

Винищувачі для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський закликав учасників зустрічі у форматі "Рамштайн" не гаяти часу та надати Україні літаки F-16 та далекобійні ракети. Сенатори Ліндсі Грем (республіканець), Річард Блюменталь і Шелдон Уайтхаус (демократи), також закликали США та союзників посилити підтримку України, надавши винищувачі.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстр заявив, що в його країні готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16. Однак для цього Київ повинен направити запит на передачу згаданої техніки. Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер сказав, що очікує на широку підтримку в США можливого рішення Нідерландів передати Україні винищувачі F-16.

24 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба натякнув, що європейські партнери почали працювати над постачанням Україні винищувачів F-16. Раніше повідомлялось, що Нідерланди розглянуть можливість передачі F-16.

27 січня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав, що винищувачі F-16 незабаром з'являться в Україні. Крім цього, у Повітряних силах ЗСУ затвердили списки льотчиків для навчання на літаках F-16.

Радник президента США з безпеки Джон Файнер заявив, що адміністрація Байдена "ретельно обговорить" із союзниками можливість постачання Україні винищувачів F-16. У Вашингтоні не виключають постачання "будь-яких конкретних систем озброєнь Україні".

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