В Ірані не всі так палають бажанням допомагати Путіну, зауважив Юсов.

Іран поки утримується від передачі Росії своїх балістичних ракет через потенційні наслідки, повідомив в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.

Водночас у розвідці наголосили, що такі домовленості між країною-агресоркою і Тегераном існують.

"Над цим (передачею ракет) триває серйозна робота, хоча попередні домовленості, ми знаємо, що вони є, але тепер залишилось дочекатись і подивитись", - зазначив Юсов.

Він додав, що "в Ірані не всі так палають бажанням допомагати Путіну, розуміючи чим це для іранського режиму може загрожувати".

Іранська зброя на війні проти України

У серпні Іран вже направив до Росії сотні ударних безпілотників. Але, за словами президента Володимира Зеленського, може йтися про тисячі БПЛА.

Через кілька тижнів російські сили неодноразово атакували цивільні цілі в Україні за допомогою іранських Shahed 136, які розбивалися на високій швидкості і завдали значної шкоди інфраструктурі.

Згодом держави ЄС ввели додаткові санкції проти Ірану, який вже піддався ряду каральних заходів.

Після тритижневої паузи щодо застосування іранських БПЛА російські окупанти знову атакували "Шахедами" українські міста.

Окремо зазначалося, що Кремль замовив у Тегерана балістичні ракети Fateh - 110 і Zolfaghar. Станом на жовтень, іранські зброярі вже готували замовлення. Підтверджень їхнього застосування на війні поки немає.

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