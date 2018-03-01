Росія "загрожує самому існуванню" США - командувач американськими ядерними силами

Росія, Китай і Північна Корея являють загрози різного характеру, але Сполученим Штатам доводиться працювати з усіма цими загрозами одночасно.

Командувач ядерними силами США назвав Росію першочерговою загрозою Сполученим Штатам. При цьому він також виділив Північну Корею і Китай, зазначивши, що останній за своїми темпами розвивається швидше інших супротивників.

Читайте такожПутін заявив про випробування у Росії нової ракети з ядерним двигуном«Росія є найбільшою загрозою, тому що в даний момент тільки вона загрожує самому існуванню нашої країни. Тому нам потрібно подивитися на це з такої перспективи», - заявив глава Стратегічного командування збройних сил США генерал Джон Хайтен, передає Голос Америки.

Хайтен зазначив, що Росія, Китай і Північна Корея являють загрози різного характеру, які розвиваються різними темпами, але Сполученим Штатам доводиться працювати з усіма цими загрозами одночасно.

«Не можна говорити про однакову ситуацію, але, як країна, ми як і раніше намагаємося виробити загальну відповідь, хоча це не працює», – заявив Хайтен про протистояння загрозам з боку трьох головних супротивників Америки.

Пентагон запросив бюджет в $686 млрд, один з найбільших в американській історії, з акцентом на нейтралізацію виникаючих загроз з боку Росії і Китаю.

Білий дім поки не відреагував на прохання прокоментувати слова Хайтена.

«Корейська проблема відрізняється від китайської проблеми і від російської проблеми. Все, що ми робимо щодо Кореї, відбивається на Китаї. Все, що ми робимо з Китаєм, відбивається на Росії. Все, що ми робимо з Росією, відображається на всіх інших», – сказав Хайтен.

«Мені хотілося б бачити в них друзів і партнерів, але коли з'являється зброя, яка явно створена з розрахунком на вас, то як у офіцера і командувача військами у мене немає вибору. Мені потрібно зрозуміти, як протистояти цим загрозам, і я бачу в них загрози», – продовжив глава Стратегічного командування.

Північна Корея, будучи єдиною країною, яка в цьому столітті проводить ядерні випробування, становить загрозу особливого роду, сказав Хайтен.

«Думаю, Корея є найбільш невизначеною загрозою і найбільшою загрозою в короткостроковому плані, тому що ми не знаємо напевно, як буде розгортатися ситуація в цьому році, – сказав генерал. – Схоже, що прямо зараз на півострові відбуваються позитивні речі, але нам доведеться почекати і подивитися, як все буде розвиватися після завершення Олімпіади».

Хайтен також торкнувся потенційної загрози війни з Північною Кореєю.

«Будь-яка людина, яка носить форму, не хоче війни. Ми не хочемо війни на цьому півострові, – сказав він. – Якщо ви там були, то і ви знаєте, що не хочете йти цим шляхом».

Хайтен також зазначив, що Китай, найближчий союзник Пхеньяну, являє унікальну загрозу для США, оскільки темпи його розвитку космічних систем і бойового потенціалу випереджають російські і північнокорейські.

«Якщо говорити про темпи, то ніхто в світі не рухається швидше, ніж Китай. Китай – це той супротивник, який рухається швидше за інших, – сказав він. – Вони швидше розвиваються в космосі, вони швидше всіх розвиваються в плані гіперзвукових систем, вони як і раніше відстають від США в більшості категорій, але вони рухаються швидко».