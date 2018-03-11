Екс-шпигуна Скрипаля могли отруїти за допомогою букету квітів – ЗМІ

В день отруєння Скрипаль разом з донькою відвідав могилу своєї дружини, яка померла у 2012 році.

Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його донька Юлія могли бути отруєні за допомогою букета квітів, який вони принесли на могилу дружини Скрипаля.

Читайте такожПоліція встановила понад 200 свідків у справі колишнього офіцера ГРУ СкрипаляПро це в неділю повідомляє видання Daily Mail із посиланням на джерела в поліції, передає Deutsche Welle.

Наразі букет перевіряють на наявність отруйних речовин.

За даними видання, Скрипаль із донькою відвідали могилу Людмили Скрипаль за кілька годин до того, як знепритомніли в торговому центрі в британському Солсбері. Поліція відразу ж опечатала могилу жінки, яка померла в 2012 році. Раніше була озвучена версія, що отрута потрапила в організми жертв за кілька годин до того, як вона почала діяти.

Сергій Скрипаль і його донька Юлія 4 березня були виявлені непритомними. Слідство стверджує, що їх було отруєно нервово-паралітичною речовиною. Співробітник британської поліції, який першим прийшов на допомогу постраждалим, також був госпіталізований із симптомами отруєння. В 2006 році Скрипаль був засуджений у Росії за шпигунство на користь британської розвідки, а в 2010 році отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами.

9 березня газета Financial Times повідомила, що Скрипаль продовжував працювати на західні спецслужби й після того, як був висланий із Росії. Хоча інтерес до нього як до оперативного джерела інформації швидко зник, Скрипаля протягом певного обмеженого періоду часу використовували для обговорення можливостей російської розвідки. Інформатори видання не виключили, що саме це й могло стати причиною замаху на Скрипаля.

Як повідомляв УНІАН, голова британського зовнішньополітичного відомства Борис Джонсон заявив, що Лондон надасть «рішучу» відповідь, якщо виявиться, що Москва причетна до отруєння колишнього офіцера ГРУ.

10 березня міністр внутрішніх справ Великої Британії Ембер Радд повідомила, що слідство встановило понад 200 свідків і зібрало понад 240 доказів у справі про отруєння Скрипаля та його доньки.

Вона також повідомила, що жертви перебувають у лікарні в критичному, але стабільному стані.