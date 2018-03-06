Лондон може ввести нові санкції проти РФ, якщо в отруєнні екс-шпигуна Скрипаля знайдуть «російський слід»

Очільник МЗС Великої Британії пообіцяв, що жодна спроба "забрати невинне життя на британській землі не залишиться без санкцій, чи без покарання".

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон попередив про можливість введення нових санкцій проти Росії, якщо буде знайдено докази причетності Кремля до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Читайте також"Є всі ознаки": у Британії підозрюють Росію у причетності до отруєння екс-шпигуна СкрипаляЯк повідомляє Sky News, очільник британського МЗС заявив, що наразі не хотів би «вказувати пальцем» на кого-небудь. В той же час він додав, що жодна спроба «забрати невинне життя на британській землі не залишиться без санкцій, чи без покарання».

Джонсон додав, що Лондону, можливо, доведеться знову переглянути санкційний режим проти Росії, якщо російську причетність до отруєння буде доведено.

Нагадаємо, ввечері 5 березня стало відомо, що у Великій Британії із сильним отруєнням невідомою рідиною госпіталізовано 66-річного громадянина РФ Сергія Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Згідно з повідомленням, 4 березня Скрипалю і жінці приблизно вдвічі молодшій за нього (пізніше з'ясувалося, що це його дочка) стало погано в торговому центрі в Солсбері. Скрипаль служив у ГРУ Росії, в 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. У 2004 році його заарештували, а в 2006 році Московський окружний військовий суд визнав Скрипаля винним у шпигунстві та засудив його до 13 років в'язниці.

У 2010 році тодішній президент Росії Дмитро Медведєв помилував Скрипаля. Після цього колишнього розвідника і ще трьох росіян, засуджених за шпигунство на користь США і Великої Британії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, затриманих у США в червні того року. Після цього Скрипаль отримав притулок у Британії.