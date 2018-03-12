Помер відомий французький модельєр Живанши

15:37, 12 березня 2018
Світ
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Помер засновник Givenchy Юбер де Живанши / givenchy.com

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Про це повідомляє Le Figaro. Французький модельєр помер 10 березня у сні на 92 році житя.

Живанши заснував свій модний будинок в 1952 році. Його модний стиль знайшов втілення в одязі британської актриси Одрі Хепберн. Він створив її найвідоміші вбрання, включаючи знамените плаття з «Сніданку у Тіффані». І Жаклін Кеннеді, яка була першою леді США на початку 1960-х.

У 1995 році Юбер де Живанши оголосив про відхід на спокій.

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Теги: #модельєр#Живанши помер