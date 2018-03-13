Порвала всіх: учасниця Євробачення-2018 від Ізраїлю з піснею "Іграшка" стала фавориткою конкурсу (відео)

Пісня ізраїльської учасниці стала фаворитом конкурсу Євробачення-2018. Букмекери прогнозують перемогу.

За даними букмекерських компаній, пісня Toy («Іграшка») у виконанні ізраїльської учасниці Нети Барзілай займає перше місце в списку фаворитів конкурсу «Євробачення-2018».

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Аудіозапис пісні, з якою виступить на конкурсі Нета Барзілай, була злита в соціальні мережі до прем'єри і відразу ж набула величезну популярність, передає iland.tv.

Рішення про те, що 25-річна Нета Барзілай буде представляти Ізраїль на конкурсі «Євробачення», який відбудеться 8 травня в Лісабоні (Португалія), було прийнято після перемоги, здобутої співачкою на відбірковому пісенному змаганні «Кохав ха-ба».

Нета Барзілай народилася в Хід ха-Шароні. Під час служби в ЦАХАЛі вона була прийнята у військовий ансамбль, а після демобілізації продовжила заняття музикою і співом.

Як повідомляв УНІАН, Євробачення-2018 пройде в столиці Португалії - Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 і 10 травня, фінал - на 12 травня. Країна буде вперше приймати шоу завдяки минулорічній перемозі свого учасника Сальвадора Собрала, який став тріумфатором конкурсу в Києві. Україна виступатиме у другому півфіналі Євробачення-2018. За результатами жеребкування представник від України співак Melovin виступить останнім.