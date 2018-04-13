У актора Караченцова діагностували останню стадію раку

15:14, 13 квітня 2018
Світ
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Караченцов проходить лікування в Ізраїлі / Кадр з фільму "Людина з бульвару Капуцинів"

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Як передає kp.ru, дружина Караченцева повідомила, що зараз він проходить лікування в Ізраїлі. "Ми зараз в Ізраїлі, лікуємося. У Колі четверта стадія раку, ми боремося за його життя", - сказала вона.

Минулого року в актора виявили рак. Він пройшов курс хіміотерапії і йому була проведена операція. Його дружина просила допомогти зібрати мільйон на лікування чоловіка. Четвертий курс хіміотерапії він пройшов успішно.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року в Тель-Авіві збудували найвищу в світі башту з Lego в пам'ять про хлопчика, який помер від раку.

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Теги: #Караченцов у важкому стані