У актора Караченцова діагностували останню стадію раку

Лікарі борються за життя Караченцова, у якого в минулому році виявили неоперабельну пухлину легенів.

У російського актора Миколи Караченцова, у якого в минулому році виявили неоперабельну пухлину легенів, зараз остання стадія захворювання.

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Як передає kp.ru, дружина Караченцева повідомила, що зараз він проходить лікування в Ізраїлі. "Ми зараз в Ізраїлі, лікуємося. У Колі четверта стадія раку, ми боремося за його життя", - сказала вона.

Минулого року в актора виявили рак. Він пройшов курс хіміотерапії і йому була проведена операція. Його дружина просила допомогти зібрати мільйон на лікування чоловіка. Четвертий курс хіміотерапії він пройшов успішно.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року в Тель-Авіві збудували найвищу в світі башту з Lego в пам'ять про хлопчика, який помер від раку.