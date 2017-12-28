У Тель-Авіві збудували найвищу в світі вежу з Lego (відео)

У Тель-Авіві збудували найвищу в світі вежу з кубиків Lego. Висота конструкції склала близько 36 метрів.

Як йдеться в сюжеті ТСН, до будівництва вежі з півмільйона кубиків приєдналися тисячі місцевих жителів. Таким способом ізраїльтяни вшанували пам'ять 8-річного хлопчика Омера Саяда, який захоплювався конструктором, але помер від раку.

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