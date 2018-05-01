Британська поліція після отруєння Скрипаля перевіряє безпеку всіх подвійних агентів з РФ

Крім того, повідомляється, що відповідальні за напад на Скрипаля та його доньку Юлію наразі не виявлені.

Поліція Великої Британії перевіряє безпеку всіх подвійних агентів з Росії після нападу на екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку.

Як повідомляє Independent, про це заявив радник з питань національної безпеки країни Марк Седвілл.

Він також повідомив, що відповідальні за напад на Скрипаля та його доньку Юлію наразі не виявлені.

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними в британському місті Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалей призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Тереза Мей запевнила, що Британія не дозволить РФ відновити шпигунську мережу в Сполученому Королівстві.

Низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля та його доньки. У відповідь у РФ вжили аналогічні заходи і вислали таку саму кількість дипломатів з цих країн.

Організацією із заборони хімічної зброї підтверджено висновки Великої Британії щодо застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.