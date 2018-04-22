До отруєння Скрипалів причетний шпигун ФСБ із позивним "Гордон" - ЗМІ (відео)

Підозрюваний начебто міг вже втекти назад до Росії.

Контртерористична поліція упізнала російського вбивцю, який може бути причетний до отруєння у Солсбері.

Як пише The Sunday People про сенсаційне відкриття, відомо, що підозрюється 54-річний колишній шпигун ФСБ з позивним "Гордон". Чоловік може використовувати псевдонім Міхаілс Савікіс так само, як і ще два інших псевдоніми.

За повідомленням, британська поліція підозрює, що чоловік вже повернувся до Росії і тому допитати його не вийде. Детективи припускають, що "Гордон" був одним з шести людей, причетних до хімічної атаки "новачком", яким отруїли Сергія Скрипаля та його доньку.

Видання зазначає, що ім'я "Гордона" стало відомим після 5-годинного допиту у поліції Лондона колишнього агента КДБ Бориса Капрічкова, який давно живе у Британії. Сам Капрічков розповів The Sunday People, що стикався з "Гордоном" на початку 90-х років.

"Він дуже розумна, освічена, амбіційна та жорстока людина. Він був гарним та статечним і швидко завойовував довіру інших людей", - розповів колишній російський агент.

Також він зазначив виданню, що "Гордон" виконував найбрудніші справи для ФСБ і відомо про щонайменше одне виконане ним вбивство – кримінального авторитета у Латвії.

Нагадаємо, спецслужби Великої Британії встановили особи підозрюваних у токсичному нападі на екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їхніх імен не розголошують, проте вважають, що вони пов'язані з Кремлем.

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5 березня стало відомо, що у Великій Британії колишній російський розвідник Сергій Скрипаль потрапив у лікарню після серйозного отруєння невідомою речовиною. Дружина колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка заявила, що ситуація зі Скрипалем "дуже схожа на те, що сталося з її чоловіком". Як відомо, він помер 2006 року в результаті отруєння полонієм.

14 березня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про вислання з країни 23 дипломатів РФ і про скасування візиту глави російського МЗС Сергія Лаврова у країну через отруєння в Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. У відповідь РФ оголосила персонами нон ґрата 23 британських дипломатів. 26 березня слідом за Британією низка країн заявили про видворення російських дипломатів. Серед них і Україна.

10 квітня стало відомо, що ОЗХЗ підтвердила, що Скрипалів отруїли російським "Новачком".

Організація із заборони хімічної зброї дійшла висновку, що влада Великої Британії правильно ідентифікувала речовину, якою було отруєно російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Організація із заборони хімічної зброї підтвердила російське походження "Новачка".