Трамп доручив підготувати нові санкції проти Росії через ракетний договір

Санкції можуть бути запроваджені проти осіб, які відповідальні за віддачу наказів щодо невиконання договору РСМД або сприяли цьому процесу.

Президент США Дональд Трамп доручив уряду підготувати план по введенню санкцій проти Росії за порушення договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД).

Розпорядження Трампа опубліковано на сайті Білого дому.

Доручення пов'язане з виконанням закону про оборонний бюджет США на 2018 рік, один з розділів якого стосується введення санкцій щодо Росії. Підрозділ 1244 "З" цього документа озаглавлений як "Доповідь за планом введення додаткових санкцій проти Росії".

Підготувати доповідь щодо виконання Росією договору про РСМД повинен президент США, але в даному випадку він передав свої повноваження міністрам, наголошується в повідомленні Білого дому.

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Доповідь повинна містити "план запровадження заходів щодо конкретних осіб за недотримання Росією договору РСМД".

Санкції можуть бути введені проти російських високопосадовців, які відповідальні за віддачу наказів щодо невиконання договору РСМД або сприяли цьому процесу. Список осіб повинен бути наданий в доповіді.

Серед можливих заходів - блокування активів в США та анулювання рахунків, заборона на в'їзд в США і "будь-які інші санкції, які президент вважатиме доречними".

Нагадаємо, в березні 2017 року в Пентагоні звинуватили Росію в порушенні договору про ракети середньої і меншої дальності.

Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності було підписано в 1987 році президентом СРСР Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Згідно з документом, обидві сторони не можуть випробовувати й розгортати крилаті, а також балістичні ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) і меншої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.