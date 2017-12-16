У США запевнили про свою прихильність ракетному договору з Росією

Постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон заявила про прихильність Вашингтона і його союзників по НАТО договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД).

Вона закликала Росію наслідувати приклад США, повідомляється в заяві американського постпреда, передає Дождь.

За словами Хатчісон, країни-учасниці НАТО «підтвердили, що Сполучені Штати дотримуються своїх зобов'язань за договором про РСМД і що поведінка Росії викликає серйозну стурбованість».

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Постпред зазначила, що США і їх союзники «одноголосно говорять про небезпечну і дестабілізуючу поведінку Росії».

«Ми робимо все можливе для вирішення будь-яких питань, що стосуються нашого дотримання Договору про РСМД, у прозорій, змістовній та конструктивній манері. Росія повинна зробити теж саме», - йдеться в заяві.

Напередодні на зустрічі в Женеві країни-учасниці договору про РСМД висловили бажання працювати над збереженням угоди. «Відзначаючи 30-річний ювілей підписання угоди, делегації висловили думку, що договір про РСМД продовжує грати важливу роль в існуючій системі міжнародної безпеки, ядерного роззброєння і нерозповсюдження, та що вони будуть працювати над його збереженням і зміцненням», - заявили в американському зовнішньополітичному відомстві. У засіданні крім Росії і США, взяли участь Білорусь, Казахстан і Україна.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США Пол Селва заявив, що Росія розгорнула балістичну ракету наземного базування, тим самим порушивши договір про ракети середньої і меншої дальності (РСМД).

Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності було підписано в 1987 році президентом СРСР Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Згідно з документом, обидві сторони не можуть випробовувати й розгортати крилаті, а також балістичні ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) і меншої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.