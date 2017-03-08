У Пентагоні звинувачують Росію в порушенні договору про ракети середньої та меншої дальності

Про це заявив заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Пол Селва, передає Reuters.

Система сама по собі становить загрозу для більшості наших об'єктів у Європі, й ми вважаємо, що росіяни свідомо розгорнули її, з метою створити загрозу для НАТО та інфраструктури в зоні відповідальності НАТО», - сказав Селва.

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Як передає «Дождь», у середині лютого The New York Times повідомила з посиланням на джерела в адміністрації президента США, що Росія таємно розгорнула нові крилаті ракети, порушивши договір РСМД. Видання не уточнило, де саме зараз знаходяться ці ракети.

За даними джерел газети, американські чиновники вважають, що це ракети SSC-8. Один дивізіон знаходиться на випробувальному полігоні Капустін Яр в Астраханській області, а другий був перекинутий в грудні 2016 року на військову базу, місце якої не називається.

У кожному дивізіоні є велика кількість ракет і по чотири мобільні пускові установки, що нагадують установку для ракетних комплексів «Іскандер», зазначає газета.

Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності було підписано в 1987 році президентом СРСР Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Згідно з документом, обидві сторони не можуть випробовувати й розгортати крилаті, а також балістичні ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) і меншої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.