У Конгресі США схвалили виділення $58 мільйонів на боротьбу з порушенням Росією ракетного договору

Комітети з питань збройних сил Сенату і Палати представників США схвалили виділення 58 мільйонів доларів на заходи у відповідь на порушення Росією договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності (РСМД).

Про це йдеться в доповіді на сайті сенатського комітету Конгресу США у справах збройних сил.

Зазначається, що положення про виділення коштів вже містилося у законопроекті про бюджет і політику Пентагону на 2018 фінансовий рік.

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Зазначена сума буде спрямована на розробку заходів "у відповідь на порушення Росією договору про РСМД, включаючи програму з досліджень і розробок наземної ракети середньої дальності, що не призвело б до порушення угоди з боку США".

Також пропонується виділити $65 млн на розробку і програму досліджень крилатих ракет середньої дальності наземного базування. У доповіді наголошується, що розробки будуть вестися без порушення ДРСМД.

Крім цього, в законопроекті передбачається введення санкцій проти Росії за порушення договорів і угод у сфері контролю над озброєннями.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США Пол Селва заявив, що Росія розгорнула балістичну ракету наземного базування, тим самим порушивши договір про ракети середньої і меншої дальності (РСМД).

Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності було підписано в 1987 році президентом СРСР Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Згідно з документом, обидві сторони не можуть випробовувати й розгортати крилаті, а також балістичні ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) і меншої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.